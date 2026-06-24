سرهنگ مهدی امجدیان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) در شهر کرمانشاه خبر داد.

‍به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ امجدیان اظهار کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی (ع)، محدودیت‌های ترافیکی در کرمانشاه اعمال می‌شود.

وی افزود: برای کنترل و ایمنی حرکت دسته‌های عزاداری در معابر شهر کرمانشاه تمهیدات ترافیکی ویژه در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه بیان کرد: با توجه به حرکت عزاداران در خیابان شهید مدرس حدفاصل میدان آزادی تا میدان آیت الله کاشانی و همچنین بلوار گل‌ها در محله آبادانی و مسکن طرح ویژه کنترل تردد و محدودیت ترافیکی در مسیرهای عنوان شده اجرا می‌شود.

سرهنگ امجدیان تصریح کرد: در خیابان شباب محله ابوذر، خیابان نواب، خیابان شهدای اشک تلخ، بلوار مطهری غربی و شرقی، بلوار نوبهار و معابر اطراف آن و محدوده بلوار شهید امجدیان و میدان شهدا نیز با توجه به حرکت دسته‌های عزاداری طرح محدودیت ترافیکی به صورت مقطعی اجرا می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: معابر درون شهری با دوربین‌های هوشمند کنترل ترافیک تحت نظارت پلیس قرار دارند و همکاران ما در پلیس راهور شهر کرمانشاه و سایر شهرهای دیگر این استان به صورت صد در درصدی آماده خدمت رسانی به شهروندان می‌باشند.