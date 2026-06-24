عزاداری تاسوعای حسینی با حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین (ع) و علمدار دشت کربلا، در هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز خلیج فارس، عزاداری در بندرعباس با حضور اقشار مختلف مردم با مراسم سینه زنی در بوستان غدیر زیر پرچم برگزار شد.

در دیگر شهرستان‌ها نیز عزاداران حسینی در رثای علمدار دشت کربلا با حضور در حسینیه ها، مساجد و تکایا به نوحه سرایی پرداختند.

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عزاداران تاسوعای حسینی به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اشک ماتم ریختند.

تاسوعا بزرگداشت شهادت اسوه ایثار و ادب و دلاوری و وفا و حق گذاری عباس بن علی (ع) است.