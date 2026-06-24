مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های لرستان از بهره‌برداری طرح کنارگذر پل صفوی خرم‌آباد خبر داد و گفت: این طرح عمرانی با هدف ساماندهی ترافیکی در هسته مرکزی شهر و کاهش بار ترافیکی محور مجاهدین اسلام، در مدت کمتر از ۶۰ روز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های لرستان اظهار کرد: با توجه به ضرورت کاهش بار ترافیکی در محور‌های پرتردد خرم‌آباد، طرح احداث کنارگذر خیابان مجاهدین اسلام به مسیر ساحلی که به کنارگذر پل صفوی معروف است، در دستور کار سازمان همیاری شهرداری‌های استان قرار گرفت.

سعید فتوحی افزود: با افتتاح این مسیر، اتصال مستقیم بلوار ساحلی به خیابان افلاک، مجاهدین اسلام و میدان استانداری برقرار شد که نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل عبور و مرور شهروندان در این محدوده خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های لرستان درباره مشخصات فنی و اعتباری این طرح بیان کرد: این طرح به طول ۱۸۰ متر و با عرض مفید هشت متر اجرا و برای تکمیل عملیات عمرانی آن مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

فتوحی با اشاره به حجم عملیات اجرایی انجام شده در این طرح ۲ماهه گفت: عملیات احداث این کنارگذر شامل ۵۰۰ مترمکعب خاک‌ریزی، ۸۰۰ مترمکعب اساس و زیر اساس شامل ۴۰۰ مترمکعب زیر اساس و ۴۰۰ مترمکعب اساس، احداث ۳۰۰ مترمکعب دیوار سنگی حائل، ۱۵۰ مترمکعب بتن‌ریزی و ۱۰ تن آرماتوربندی بود.

وی ادامه داد: در بخش تکمیل نهایی این طرح نیز ۳۰۰ متر جدول‌گذاری و ۲۵۰ تن آسفالت‌ریزی انجام شده است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های لرستان در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار لرستان در تسریع روند اجرای طرح های عمرانی تصریح کرد: این سازمان با تمام توان در کنار مدیریت شهری خرم‌آباد است تا با اجرای طرح های زیرساختی و میان‌مدت، در راستای کاهش مشکلات شهروندان و بهبود خدمات شهری گام بردارد.