امروز آثار و برکات سفر رهبر شهید انقلاب، در احداث زمین‌های ورزشی، فضا‌های آموزشی نوسازی‌شده و مراکز درمانی در زندگی مردم خراسان شمالی مشهود است.

بخشی از مصوبات سفر رهبر شهید انقلاب به خراسان شمالی در سال ۹۱ در حوزه ورزش، آموزش و درمان، پس از سال‌ها به ثمر نشسته و امروز آثار آن در قالب زمین‌های ورزشی، فضاهای آموزشی نوسازی‌شده و مراکز درمانی در زندگی مردم استان مشهود است.

در حوزه ورزش، ۴۲ طرح زمین روباز ورزشی در قالب مصوبات این سفر پیش‌بینی و اجرا شد طرح‌هایی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه فعالیت جوانان و نوجوانان در مناطق مختلف استان به بهره‌برداری رسید.

بخش آموزش نیز از دیگر حوزه‌هایی بود که سهم قابل توجهی از اعتبارات مصوب سفر را به خود اختصاص داد. در این بخش بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در نظر گرفته شد که نقش مهمی در بهبود فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان داشته است.

در حوزه سلامت نیز اجرای مرکز جراحی محدود حضرت جواد الائمه از جمله طرح‌هایی است که در راستای توسعه خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت اجرایی شده و اکنون بخشی از نیازهای درمانی استان را پوشش می‌دهد.