به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،استاندار کرمانشاه در این نشست با تسلیت شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، این ضایعه را مصیبتی بزرگ برای جهان اسلام دانست و اظهار کرد: شهادت این رهبر فرزانه، آرزوی خود ایشان بود، اما این رویداد تلخ، ملت ایران را بیش از پیش مبعوث، منسجم و در برابر دنیای استکبار متحد کرد. دکتر حبیبی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل این رهبر شهید در جهان، تصریح کرد: ایشان با تدبیر، مدیریت و اقتدار کم‌نظیر خود، نظام و انقلاب را از گردنه‌های سخت و خطرناک عبور دادند و رهبری حکیمانه ایشان، نیروهای مسلح کشور را به یکی از قدرتمندترین ارتش‌های دنیا تبدیل کرد که اقتدار آن در میدان‌های مختلف به اثبات رسیده است. وی با اشاره به اهمیت مراسم تشییع، آن را مانوری بزرگ برای اعلام بیعت دوباره با آرمان‌های انقلاب و نمایش وحدت ملی توصیف کرد و افزود: این مراسم از بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در سطح بین‌المللی برخوردار خواهد بود و نشان‌دهنده عظمت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است. استاندار کرمانشاه خطاب به مدیران حاضر در جلسه تأکید کرد: تمام امکانات استان باید برای تسهیل حضور خیل عظیم عاشقان و زائران استان کرمانشاه در این آیین بزرگ به کار گرفته شود و مسئولیت ستاد مرکزی تشییع با معاون اول رئیس‌جمهور است و تمامی مصوبات آن در حکم مصوبات هیئت دولت و لازم‌الاجراست. دکتر حبیبی با تعیین وظایف کمیته‌های تخصصی، گفت: کمیته تدارکات و پشتیبانی، برنامه‌ریزی دقیق و سریع برای فراهم‌سازی مقدمات سفر زائران را انجام دهد و کمیته بهداشت، درمان و امداد نیز با توجه به گرمای هوا و ازدحام جمعیت، تمهیدات لازم برای حفظ سلامت زائران را پیش‌بینی کند. وی افزود: کمیته فرهنگی و تبلیغات وظیفه دارد فضاسازی شهری را متناسب با شأن و جایگاه این رهبر شهید انجام دهد و برنامه‌های درخور شأن در مرکز استان و شهرستان‌ها با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تدارک دیده شود. وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت انتقال زائران، خواستار هماهنگی سریع با مسئولان اداره کل راه‌آهن برای استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان ریلی جهت انتقال ایمن و راحت مردم به پایتخت شد. استاندار کرمانشاه گفت: ایمان داریم که با عنایت الهی و روح بلند آن شهید بزرگوار، تمامی مسائل بسامان خواهد شد و شاهد برگزاری مراسمی باشکوه، آبرومند و درخور شأن این امام شهید خواهیم بود. در این جلسه، فرماندهان نظامی و انتظامی، معاونان استاندار و مدیران کل استان گزارشی از آمادگی برای اجرای مصوبات ستاد و تسهیل مشارکت مردم ارائه کردند.