به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در این مناطق در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی گفت: تداوم این شرایط ناپایدار دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی صورت پذیرد.

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حمزه نژاد گفت: ساعات بعد از ظهر و شب با توجه به رشد ابر بویژه در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رگبار باران و رعدو برق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی افزود: آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی نیز مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.