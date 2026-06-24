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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در طول روز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در این مناطق در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
وی گفت: تداوم این شرایط ناپایدار دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه میشود تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی صورت پذیرد.
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حمزه نژاد گفت: ساعات بعد از ظهر و شب با توجه به رشد ابر بویژه در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رگبار باران و رعدو برق و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
وی افزود: آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانههای فصلی نیز مورد انتظار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه میشود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.