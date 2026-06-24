تأکید معاون استاندار بر نصب سامانه پایش آلودگی در همه شهرهای لرستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: هم اکنون هشت شهرستان استان دارای دستگاه سنجش آلودگی هوا هستند و تجهیز مرکز چهار شهرستان دیگر به این امکان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در کارگروه مدیریت و پیشگیری از پدیده گرد و غبار استان اظهار کرد: با توجه به اهمیت پایش مستمر کیفیت هوا، مقرر شده است همه مراکز شهرستانهای استان به دستگاه سنجش شاخص آلودگی هوا مجهز شوند.
مهدی مجیدی افزود: هم اکنون هشت شهرستان استان لرستان دارای دستگاه سنجش آلودگی هوا هستند، اما با توجه به اینکه آلودگی هوا پس از فشار خون، دومین عامل خطر مرگومیر به شمار میرود، توسعه شبکه پایش و اندازهگیری کیفیت هوا در تمامی شهرستانها یک ضرورت است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: باید برای پیشگیری از عوامل انسانی و عمدی موثر در آلودگی هوا و محیط زیست، از تمامی ظرفیتهای اطلاعرسانی استان شامل صدا و سیما، رسانهها، اصحاب رسانه، ائمه جمعه و سایر تریبونهای عمومی استفاده شود تا آگاهیبخشی لازم به مردم انجام گیرد.
مجیدی با اشاره به برخی اقدامات آسیبزا برای محیط زیست گفت: آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی و کاه و کلش مزارع از جمله مواردی است که میتواند موجب افزایش آلودگی هوا و بروز مشکلات جدی برای سلامت و تنفس شهروندان شود.
وی از مردم استان، به ویژه کشاورزان، خواست با رعایت اصول زیستمحیطی از روشهای غیراصولی برای آمادهسازی اراضی کشاورزی خود استفاده نکنند و در راستای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی داشته باشند.