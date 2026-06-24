توقف موقت کامیون‌های حامل کالای صادراتی در مرز سومار، در پی یکسان‌سازی و وضع عوارض بر کالا‌های وارداتی توسط عراق، به یک چالش جدید در مسیر تجارت مرزی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک‌روش، در بازدید میدانی عصر امروز از مرز سومار اعلام کرد که این وضعیت مشابه اتفاقی است که طی دو هفته گذشته در مرز مهران رخ داده بود.

وی با اشاره به معطلی رانندگان و محموله‌ها در مرز، افزود: مقامات استانی و کشوری در حال رایزنی با طرف عراقی هستند تا با رفع این موانع، روند خروج کالاها تسریع شود.

نیک‌روش همچنین با تاکید بر عدم کوتاهی دستگاههای ذیمدخل در امر تجارت خارجی استان، تصریح کرد که کارکنان گ‍مرک سومار آماده‌اند تا به محض رفع مشکل از سوی عراق، تشریفات گمرکی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.