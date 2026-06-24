سرپرست پلیس راهور فارس از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر اصلی شیراز همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و از شهروندان خواست برای تردد، مسیر‌های جایگزین را در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ولی کریمی سرپرست پلیس راهور فارس با تسلیت فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام کرد: امروز و فردا ، ۳ و ۴ تیر و همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، برخی محدودیت‌های ترافیکی در شهر شیراز اعمال می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، در این ۲ روز مسیر‌های چهار راه مصدق تا چهارراه مشیر در طول بلوار لطفعلی‌خان زند در هر دو جهت، میدان امام حسین (ستاد) به سمت میدان شهرداری، بلوار هجرت به سمت میدان شهرداری، چهارراه مشیر به سمت چهارراه پیروزی، خیابان ۹ دی و خیابان حضرتی تا شاهزاده قاسم به صورت رفت و برگشت مسدود خواهد بود.

به گفته او، این محدودیت‌ها از ساعت ۷ صبح امروز تاسوعا و فردا عاشورا آغاز می‌شود و شب‌ها از ساعت ۱۹ تا پایان مراسم عزاداری برقرار خواهد بود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان فارس همچنین گفت: خیابان حسینی از سمت بلوار سیبویه تا حرم سید علاءالدین حسین (ع) و نیز خیابان حسینی از تقاطع زینبیه (دروازه قصابخانه) تا حرم مطهر سید علاءالدین حسین (ع) در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی مسدود است.

سرهنگ کریمی ادامه داد: در روز عاشورا نیز بلوار رضوان از میدان ۱۲ فروردین تا دارالرحمه در هر دو جهت بسته خواهد بود و شهروندان از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.