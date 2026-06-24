آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به سیاتل، عصر سه‌شنبه به وقت محلی در کمپ باشگاه تیخوانا برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین ملی پوشان فوتبال کشورمان در فضایی پرنشاط و با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی نایب‌رئیس فدراسیون و هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون برگزار شد. همچنین جمع زیادی از خبرنگاران و هواداران حاضر در محل، تمرین ملی‌پوشان را از نزدیک دنبال کردند.

در حاشیه این تمرین، یکی از مدیران باشگاه تیخوانا تابلویی نقاشی با نماد‌هایی از ایران و مکزیک را به فدراسیون فوتبال اهدا کرد. در مقابل نیز پیراهن تیم ملی ایران به نشانه قدردانی از میزبانی و همکاری باشگاه تیخوانا از سوی مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال و مهدی محمدنبی به مسئولان این باشگاه اهدا شد.

همچنین کادر فنی و بازیکنان تیم ملی با برگزاری مراسمی از علیرضا جهانبخش به مناسبت انجام صدمین بازی ملی‌اش تقدیر کردند. در این مراسم، پیراهن شماره ۱۰۰ تیم ملی به کاپیتان ایران اهدا شد تا ورود او به باشگاه صدتایی‌های فوتبال ملی ایران گرامی داشته شود.

در بخش دیگری از برنامه دیروز، از پرچم‌های کرنر ویژه‌ای که به یاد شهدای مظلوم میناب و با نشان «#۱۶۸» طراحی شده بود، رونمایی شد؛ اقدامی که با توجه و استقبال رسانه‌های بین‌المللی حاضر در تمرین همراه شد.

ملی‌پوشان در این تمرین با روحیه‌ای بالا و انگیزه فراوان، برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را مرور و اجرا کردند. همچنین دروازه‌بانان تیم ملی نیز تمرینات تخصصی خود را زیر نظر مربیان دروازه‌بانی پشت سر گذاشتند.

روزبه چشمی نیز به طور کامل در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد و بدون محدودیت در برنامه‌های تیمی حضور داشت.

تیم ملی فوتبال ایران پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) با پروازی مستقیم راهی سیاتل خواهد شد تا خود را برای سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی برابر مصر آماده کند.