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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا در طول روز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: دریا با افزایش سرعت باد جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد در این مناطق در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.
او افزود: تداوم این شرایط ناپایدار دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده پیش بینی و توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی انجام شود.
حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: بعدازظهر و شب با توجه به رشد ابر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رگبار باران و رعدو برق و تندباد لحظهای پیش بینی و آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانههای فصلی نیز مورد انتظار است.
او افزود: توصیه میشود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.