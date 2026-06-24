کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا در طول روز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: دریا با افزایش سرعت باد جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد در این مناطق در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.

او افزود: تداوم این شرایط ناپایدار دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی انجام شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: بعدازظهر و شب با توجه به رشد ابر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رگبار باران و رعدو برق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی نیز مورد انتظار است.

او افزود: توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.