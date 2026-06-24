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دارالمومنین همدان در شب تاسوعا شاهد جلوهای از شور حسینی و اقتدار ملی بود و به میعادگاهی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان در جمع عزاداران حسینی در جوار شهدای گمنام پارک مردم همدان، با تأکید بر جایگاه اخوت و ولایت در اسلام گفت: جامعه اسلامی بر اساس پیوندهای اعتقادی، برادری و مسئولیت پذیری نسبت به یکدیگر شکل میگیرد.
آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی با اشاره به سفارشهای اهل بیت (ع) درباره توجه به نیازهای دیگران افزود: شیعیان باید نسبت به مشکلات یکدیگر حساس باشند و روحیه همدلی و یاریرسانی را در جامعه تقویت کنند.
او همچنین با اشاره به حوادث پس از واقعه عاشورا و قیامهای شکلگرفته با هدف خونخواهی امام حسین (ع) گفت: برای شناخت مسیر صحیح مقابله با ظلم و دفاع از حق، باید سیره و مواضع امام سجاد (ع) را مورد توجه قرار داد.
امام جمعه همدان تصریح کرد: درسهای عاشورا و سیره اهل بیت (ع) میتواند راهنمای جامعه اسلامی در مواجهه با مسائل و چالشهای امروز باشد.