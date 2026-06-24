مشهدالرضا، سوگوار علمدار وفادار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع)
همزمان با تاسوعای حسینی، مشهدالرضا سیاه پوش و سوگوار علمدار وفادار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، انبوه عزاداران زائر و مجاور از سراسر ایران، در تاسوعای حسینی خود را به مشهد الرضا رسانده اند تا در رثای علمدار وفادار کربلا،عزاداری کنند.
در نهمین روز از ماه محرم و در تاسوعای حسینی، صحنهای حرم رضوی از انبوه جعیت عزادار که با لباسهای مشکی و چشمانی اشکبار در حلقههای عزاداری شرکت میکنند پر شده است و فریاد یا عباس در رواقهای مختلف طنینانداز است.
مراسم صبح تاسوعا در رواق امام خمینی (ره) از ساعت ۹ صبح با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شده است و در ادامه، گروه «گلدسته های حرم» به اجرای همخوانی می پردازد. همچنین سید محمدرضا یعقوبی آل به شعرخوانی، رضا نادری به قرائت زیارت عاشورا و علیرضا نژادحسین به مرثیه سرایی خواهد پرداخت.
در ادامه این مراسم، حجت الاسلام اسماعیلی مقری به ایراد سخنرانی می پردازد. برنامه نوبت صبح ساعت ۱۰:۳۰ به پایان خواهد رسید.
ویژه برنامه ظهر و عصر تاسوعای حسینی در رواق امام خمینی (ره) نیز از ساعت ۱۲:۴۰ با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، ادامه خواهد یافت. پس از آن، محمد صالحی پور از ساعت ۱۳:۱۰ به مرثیه سرایی می پردازد و این برنامه با برگزاری آیین عزاداری به پایان می رسد.
همچنین در صحن انقلاب اسلامی، برنامه های عزاداری در نوبت صبح از ساعت ۷ آغاز خواهد شد که در آن حمید عطایی نسب به مرثیه سرایی می پردازد. در نوبت عصر نیز که از ساعت ۱۶ آغاز می شود، محمدکاظم ضمیرخرسندی با اجرای برنامه مرثیه سرایی، همراه عزاداران حسینی خواهد بود.
امشب نیز آیین سنتی خطبهخوانی شب عاشورا بعد از نماز مغرب در صحن پیامبر اعظم برگزار میشود. در این آیین خدام با شمعهایی فروزان، گرداگرد فضای مراسم حلقه میزنند و با نوحهسرایی و مرثیهخوانی، حاضران را به یاد واقعه کربلا میاندازند.
این آیین سالانه در ۲ نوبت، یکی در شب شهادت حضرت رضا (ع) و دیگری در شب عاشورای حسینی با شکوه خاصی برگزار میشود.
عصر امروز همچنین از سوی برنامههای مدیریت زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی ویژه مراسم شب عاشورا برای اردو زبانان بعد از نماز مغرب در رواق غدیر برگزار خواهد شد.
در این رواق، اردوزبانان گرد هم میآیند تا به زبان مادری خود با سیدالشهدا (ع) همنوا شوند. قرائت زیارت عاشورا، مرثیهخوانی، سخنرانی، نوحهخوانی و سینهزنی از جمله برنامهها است.
همچنین امشب عزاداری شب عاشورا ویژه عربزبانان بعد از نماز مغرب و عشا در صحن غدیر با قرائت زیارت امینالله، حدیث کسا، سخنرانی و سینهزنی برگزار میشود.