رئیس مجلس در بدو ورود به فرودگاه باکو، در دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان، ضمن ابراز خرسندی از سفر به این کشور دوست و همسایه، گفت: با توجه به شرایطی که در منطقه وجود دارد، امیدوارم برگزاری اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) موجب افزایش انسجام در میان کشور‌های اسلامی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن آرزوی موفقیت برای مردم جمهوری آذربایجان و همچنین مجلس ملی این کشور، اظهار کرد: به رغم فشردگی کاری زیاد، حضور در این اجلاس را فرصتی برای تحکیم روابط با کشور‌های عضو و به ویژه جمهوری آذربایجان می‌دانم.

قالیباف همچنین فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم را به مردم آذربایجان تسلیت گفت.

همچنین موسی قاسم لی نایب رئيس مجلس ملی جمهوری آذربایجان با بیان اینکه ما به هیچ عنوان طرفدار جنگ در همسایگی خودمان نیستیم، اظهار کرد: اگر اتفاقی در خانه همسایه رخ دهد قطعاً همسایگان نیز آسایش نخواهند داشت؛ بنابراین باید اذعان کرد رفاه و همکاری در حسن همجواری است و خوشبختانه روابط خوب اقتصادی و توسعه روابط پارلمانی میان دو کشور شرایط خوبی دارند.

قاسم لی تصریح کرد: تاکید می‌کنم سر سوزنی از جمهوری آذربایجان بر علیه همسایگان آسیبی نمی‌رسد؛ دین اسلام نیز اتحاد همکاری و برادری را مورد تاکید قرار داده و ماه محرم نیز به عنوان یک رمز برای اتحاد است.

نایب رئیس مجلس ملی آذربایجان ضمن ابراز خرسندی از پایان فرایند درگیری و تاکید بر برقراری صلح، افزود: حضور و شرکت شما در این اجلاس نقش بسزایی در توسعه روابط دارد و حتما اثرگذار خواهد بود.

در این دیدار آذر امیر اصلان اُف رئيس کمیته سیاست اقتصادی و صنایع مجلس ملی جمهوری آذربایجان و جوانشیر پاشازاده عضو گروه دوستی پارلمانی ایران در مجلس ملی آذربایجان نیز حضور داشتند.