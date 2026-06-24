رئیس اداره آموزش فنی و حرفه‌ای مهاباد از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و بهسازی این مرکز خبر داد و گفت: نیمی از این اعتبار برای راه‌اندازی دو رشته جدید انرژی خورشیدی و گوهرتراشی هزینه می‌شود.

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز و بهسازی آموزش فنی و حرفه‌ای مهاباد

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز و بهسازی آموزش فنی و حرفه‌ای مهاباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره آموزش فنی و حرفه‌ای مهاباد از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های آموزشی این اداره خبر داد و گفت: این اعتبار با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، ایجاد رشته‌های نوین و بهبود فضای آموزشی کارگاه‌ها هزینه خواهد شد.

هیمن هرمزیاری افزود: از مجموع این اعتبار، ۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز ۲ کارگاه آموزشی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و گوهرتراشی اختصاص یافته که نقش مهمی در توسعه آموزش‌های مهارت‌محور و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگاه آموزش صفحات خورشیدی و همچنین کارگاه گوهرتراشی برای نخستین بار در سطح شهرستان مهاباد راه‌اندازی شده و با توجه به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و نیاز روزافزون بازار به نیرو‌های متخصص در این حوزه‌ها، با استقبال کارآموزان روبه‌رو شده است.

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه‌ای مهاباد گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه استفاده از صفحات خورشیدی در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های کشور تبدیل شده و آموزش نیروی انسانی ماهر در این بخش می‌تواند زمینه اشتغال جوانان و مشارکت آنان در اجرای طرح‌های مرتبط را فراهم کند.

هرمزیاری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع دستی و سنگ‌های زینتی نیز گفت: راه‌اندازی کارگاه گوهرتراشی علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید مهارتی، می‌تواند زمینه توسعه مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های کوچک را در شهرستان فراهم کرده و به افزایش درآمد فعالان این بخش کمک کند.

هرمزیاری اظهار کرد: ۵۰ میلیارد ریال دیگر از این اعتبار برای تعمیر، بازسازی و بهسازی زیرساخت‌های کارگاه‌های آموزشی، نوسازی فضا‌های موجود و اجرای طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد تا شرایط مناسب‌تری برای ارائه آموزش‌های مهارتی به کارآموزان فراهم شود.

وی افزود: بخشی از ساختمان‌ها و کارگاه‌های آموزشی این مرکز به دلیل قدمت نیازمند بازسازی و به‌روزرسانی هستند و تخصیص این اعتبار گام مهمی در ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی و افزایش بهره‌وری مراکز مهارت‌آموزی شهرستان به شمار می‌رود.

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه‌ای مهاباد گفت: همزمان با تخصیص اعتبار عملیات اجرایی طرح‌های پیش‌بینی شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز خواهد شد و تلاش می‌شود با تکمیل تجهیزات و بهسازی زیرساخت‌ها، زمینه ارائه آموزش‌های تخصصی‌تر و متناسب با نیاز بازار کار برای جوانان و جویندگان مهارت فراهم شود.