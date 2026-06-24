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صد و پانزدهمین شب ایستادگی و وفاداری، در شب تاسوعای حسینی

صد و پانزدهمین شب تجمعات ضد آمریکایی صهیونیستی در دل شب تاسوعای حسینی برگزار شد. مردم در این شب از درس‌هایی که حضرت عباس علیه السلام برای پیروزی در میدان نبرد برایشان به یادگار گذاشته گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳- ۰۹:۰۷
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برچسب ها: میدان داری ، اتحاد و همدلی ، وحدت ، اقتدار ، حضرت عباس(ع) ، محرم ، عزاداری حسینی
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