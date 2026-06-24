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آئین مشعلگردانی نجفیهای مقیم مشهد، در شب تاسوعای حسینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آئین مشعلگردانی نجفیهای مقیم مشهد از سنتهای ماندگار عزاداری ماه محرم است که هر ساله از شب هشتم محرم تا شب عاشورا، از حسینیه نجفیها تا حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
این مراسم ریشه در سنتهای سوگواری شیعیان نجف اشرف دارد و مشعلهای آتشین آن، نمادی از تداوم راه، پیام و حماسه عاشورا به شمار میروند و شرکت کنندگان به صورت نمادین برای یاری حضرت سیدالشهدا (ع) اعلام آمادگی میکنند.
در این مراسم، شعلههایی که در آغاز شب افروخته میشوند، در میان نوای نوحه و سینهزنی تا آستان حضرت رضا (ع) همراه عزاداران حرکت میکنند.