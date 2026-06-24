سخنگوی جنبش حماس در غزه از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای فلسطینی مقیم خارج از فلسطین خواست تا اوضاع انسانیِ دشوار و فاجعه‌بار نوار غزه را پوشش دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حازم قاسم، با اشاره به ادامه حملات نظامی رژیم صهیونیستی و محاصره نوار غزه، تأکید کرد مردم غزه با وجود تمام فشارها، همچنان به آینده امید بسته‌اند.

سخنگوی حماس گفت: مردم از چادرهای خود خارج می‌شوند، بدون آنکه بدانند آیا باز خواهند گشت؟ یا هدف بمباران قرار می‌گیرند یا اینکه پس از بازگشت، چادرهای خود را در آتش می‌یابند.

او افزود: فلسطینیان روز خود را از نخستین ساعات بامداد با جستجوی اولیه‌ترین مایحتاج زندگی آغاز می‌کنیم؛ از تهیه آب آشامیدنی گرفته تا استفاده از وسایل نقلیه‌ای که عملا از بین رفته‌اند، در حالی که بیمارستان‌ها فروپاشیده، داروها نایاب و نظام آموزشی ویران شده است.