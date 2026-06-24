معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره تا پایان سال و اعلام سقف افزایش رهن و اجاره‌بها خبر داد.

نرخ افزایش اجاره بها در کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ درصد تعیین شد

نرخ افزایش اجاره بها در کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ درصد تعیین شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان از ابلاغ مصوبه سران قوا برای حمایت از مستأجران خبر داد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش قیمت مسکن، پیش‌بینی رشد اجاره‌بها و همزمانی این شرایط با فصل جابه‌جایی مستأجران، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره مسکن به تأیید سران قوا رسید.

منصور همایونفر افزود: بر اساس این مصوبه، همه قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال از تاریخ پایان قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی رهن و اجاره‌بها تمدید کی شود.

همایونفر با اشاره به حمایت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در این مصوبه ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مراجع قضایی از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد اجاره خودداری می کنند، مگر در مواردی مانند نیاز شخصی موجر به ملک، تخریب و نوسازی ساختمان، فروش رسمی ملک یا احراز تخلف مستأجر در انجام تعهدات قراردادی.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان گفت: در مورد واحد‌های مسکونی کلیدنخورده یا واحد‌های بدون مستأجر، مبلغ اجاره با توافق طرفین تعیین می‌شود. همچنین در صورت تمدید قرارداد مستأجران فعلی، سقف افزایش اجاره‌بها مطابق مصوبه سران قوا حداکثر ۲۵ درصد و به‌صورت یکسان در سراسر کشور خواهد بود.

وی تأکید کرد: این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد و رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن نیز به‌صورت خارج از نوبت در مراجع قضایی انجام می شود.