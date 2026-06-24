آسمان استان از امروز چهارشنبه تافردا پنج شنبه صاف و عصر‌ها و شب بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی استان با بارش‌های پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت:آسمان استان امروز چهارشنبه و فردا پنج شنبه صاف و آفتابی و گاهی با افزایش ابرهمراه خواهد بود، اما عصر‌ها و شب بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی استان با بارش‌های پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

نوروزیان با اشاره به اینکه جمعه و شنبه هفته آینده از ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و با افزایش نسبی دما همراه است افزود: از اواخر وقت شنبه هفته آینده وزش باد و افزایش ابر را خواهیم داشت.

وی گفت: یکشنبه و دوشنبه هفته آینده علاوه بر کاهش دما آسمان استان ابری و بارانی پیش بینی می‌شود و مقدار بارش‌ها قابل ملاحظه است.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: دیروز قراخیل قائمشهر، دشت ناز و ساری با ۳۱ درجه سانتیگراد و صبح امروز دلیر چالوس با ۹ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا امروز با موج متوسط همراه است از شب مواج می‌شود.