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نویسنده کتاب «مقتل حسینی نوجوان» با تأکید بر ضرورت انتقال صحیح مفاهیم عاشورایی به نسل نوجوان گفت: کتاب «مقتل حسینی نوجوان» با هدف ترویج سنت مقتلخوانی و آشنایی عمیقتر نوجوانان با قیام امام حسین علیهالسلام، فرهنگ ایثار، حماسه و مسئولیتپذیری را به زبان نسل امروز روایت میکند.
حجتالاسلام علی شعیبی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تأکید بر ضرورت آشنایی کودکان و نوجوانان با زندگی اهلبیت علیهمالسلام و قیام عاشورا گفت: نوجوانان باید بدانند که چرا قیام امام حسین علیهالسلام شکل گرفت، چه ریشهها و پیامدهایی داشت و چگونه این حماسه تاریخی به الگویی ماندگار برای آزادگی و مقاومت تبدیل شد.
وی افزود: اگر مفاهیم عاشورا بهصورت صحیح، هدفمند و دستهبندیشده به نسل نوجوان منتقل نشود، ممکن است آنان در مواجهه با مطالب پراکنده و شنیدههای مختلف دچار ابهام و شبهه شوند؛ از همین رو لازم است معارف عاشورایی با زبانی متناسب برای نوجوانان تبیین شود.
حجتالاسلام شعیبی با اشاره به سنت دیرینه مقتلخوانی در فرهنگ شیعه تصریح کرد: از گذشته و از زمان اهلبیت علیهمالسلام، مقتلخوانی بهعنوان یک سنت ارزشمند مورد توجه بوده و مردم توصیه میشدند که گرد هم آیند و وقایع عاشورا را مرور و بررسی کنند.
وی درباره کتاب «مقتل حسینی نوجوان» اظهار داشت: این اثر با شیوه مقتلنویسی و با هدف انتقال فرهنگ مقتلخوانی به نسل نوجوان تدوین شده است تا مخاطبان جوان ضمن آشنایی با حماسه و رشادتهای اهلبیت علیهمالسلام، شناخت عمیقتری از وظایف و مسئولیتهای خود پیدا کنند.
این پژوهشگر دینی خاطرنشان کرد: مقتل، هم شور و احساس را در دل مخاطب زنده میکند و هم شعور و معرفت را افزایش میدهد؛ چرا که نوجوان با مطالعه آن، هم با شخصیت و جایگاه اهلبیت علیهمالسلام آشنا میشود و هم درس ایثار، مقاومت و آزادگی میآموزد.
حجتالاسلام شعیبی در پایان با اشاره به تداوم فرهنگ عاشورا در روزگار کنونی گفت: امروز نیز روحیه ایستادگی و مقاومت برگرفته از مکتب امام حسین علیهالسلام در میان ملتهای آزاده جهان دیده میشود و همین فرهنگ عاشورایی الهامبخش مقابله با ظلم و استکبار است.