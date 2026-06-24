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پنجمین واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شماره ۳ (گنجینه کتاب) در شهرستان هشترود فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر شبکه بهداشت و درمان هشترود گفت: با راهاندازی این واحد، تعداد واحدهای دندانپزشکی فعال در مراکز بهداشتی شهرستان به پنج واحد افزایش یافته است که نقش مهمی در دسترسی شهروندان به خدمات سلامت دهان و دندان ایفا خواهد کرد.
نادرعلیزاده افزود: پیش از این مراکز جامع سلامت شماره یک، شماره ۲ و نظرکهریزی دارای واحد دندانپزشکی فعال بودند و در یک سال گذشته با پیگیریهای مستمر، تأمین اعتبارات لازم، خرید تجهیزات تخصصی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز، ۲ واحد جدید دندانپزشکی در مراکز جامع سلامت ذوالبین و مرکز شماره ۳ راهاندازی و به شبکه خدمات بهداشتی شهرستان افزوده شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان هشترود با اشاره به اهمیت توسعه دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی اظهار کرد: یکی از مهمترین مزایای این طرح، ارائه خدمات در شیفت عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در مراکز جامع سلامت شماره ۲ و شماره ۳ است؛ اقدامی که فرصت مناسبی را برای دانشآموزان، کارمندان، کارگران و سایر افرادی که در ساعات اداری امکان مراجعه به مراکز درمانی را ندارند، فراهم میکند تا با سهولت بیشتری از خدمات دندانپزشکی بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در واحدهای دندانپزشکی مراکز جامع سلامت، خدمات متنوعی از جمله معاینه و تشخیص اولیه، آموزش بهداشت دهان و دندان، جرمگیری و بروساژ، کشیدن دندانهای شیری و دائمی، ترمیم پوسیدگیهای محدود، فیشورسیلانت دندانهای ۶ و ۷، پالپوتومی، پالپکتومی، درمان عفونتهای دندانی، عصبکشی و ترمیم، و همچنین ارجاع بیماران به مراکز تخصصی در صورت نیاز ارائه میشود.
علیزاده همچنین به تعرفههای حمایتی این خدمات اشاره کرد و گفت: خدمات مشمول بسته خدمتی از جمله فیشورسیلانت، ترمیم سطحی، کشیدن دندان، پالپوتومی، پالپکتومی و جرمگیری برای گروههای هدف شامل کودکان زیر ۱۴ سال و مادران باردار و شیرده دارای بیمه روستایی به صورت رایگان ارائه میشود و سایر افراد نیز میتوانند این خدمات را با پرداخت تنها ۳۰ درصد تعرفه دولتی دریافت کنند.
وی ادامه داد: خدمات خارج از بسته خدمتی نظیر عصبکشی، ترمیمهای تخصصی، پالپ زنده و برخی اعمال جراحی دندان برای تمامی گروههای سنی و دارندگان انواع بیمههای پایه نیز با تعرفهای معادل ۳۰ درصد نرخ دولتی ارائه میشود.
راهاندازی این مرکز و ارائه خدمات در شیفت عصر، گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت در سلامت، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات دندانپزشکی، کاهش هزینههای درمانی خانوادهها و ارتقای شاخصهای سلامت دهان و دندان در شهرستان هشترود به شمار میرود.