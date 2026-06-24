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استان اردبیل با پیشینه و هویت مذهبی، آیینهای ریشهدار و جاذبههای گردشگری به یکی از کانونهای مهم گردشگری مذهبی در کشور تبدیل شده است و عزاداری ماه محرم نهتنها جلوهای از باورهای دینی و فرهنگ دیرپای مردم این دیار بلکه ظرفیتی ارزشمند برای جذب و افزایش ماندگاری مسافر و رونق اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ماه محرم در استان اردبیل فقط مناسبت سوگواری نیست، بلکه صحنهای از استمرار سنت اجتماعی و مذهبی است که نسل به نسل منتقل شده و در قالب آیینهایی، چون طشتگذاری، دستههای عزاداری، روضهخوانی، سینهزنی و تعزیه جلوهگر میشود.
آیین طشتگذاری که به عنوان برنامهای ویژه از سال ۱۳۸۹ در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده است، هر سال از ۲۷ ذیالحجه آغاز و طی چند روز در مساجد، حسینیهها و امامزادههای اردبیل برگزار میشود.
این ثبت ملی نشان میدهد که مراسم محرم در اردبیل یک آیین محلی نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی و معنوی ایران به شمار میآید و حضور گسترده مردم، نظم و شکوه مراسم و پایبندی به سنتهای اصیل سبب شده است این آیینها برای بسیاری از گردشگران داخلی و حتی خارجی جذابیت ویژهای داشته باشد.
گردشگری مذهبی نوعی از سفر است که در آن، انگیزه اصلی سفر، حضور در اماکن و مناسک مذهبی، مشاهده آیینها و آشنایی با فرهنگ دینی و اجتماعی یک منطقه است و اردبیل با برخورداری از بقعهها، امامزادهها، آیینهای عزاداری پرشور، پیشینه تاریخی و بافت فرهنگی مذهبی، توان بالایی برای توسعه این نوع گردشگری دارد.
محرم در اردبیل میتواند به برند فرهنگی و مذهبی برای استان تبدیل شود که هم به معرفی هویت بومی کمک کند و هم زمینهساز ورود مسافران بیشتر به استان در ایام خاص باشد، زیرا بسیاری از گردشگران در کنار زیارت و شرکت در مراسم مذهبی، به بازدید از جاذبههای طبیعی و تاریخی استان میپردازند و این باعث میشود گردشگری مذهبی با سایر شعبههای گردشگری پیوند بخورد.
برابر اعلام دانشنامه اسلامی، در استان اردبیل ۱۹۴ امامزاده، زیارتگاه، آرامگاه، سقاخانه، مسجد و حسینیه وجود دارد و اینها در جذب و جلب نظر گردشگران و مسافران در حوزه گردشگری مذهبی نقش بسزایی دارند.