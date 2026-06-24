

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: بخش عمده‌ای از مردم استان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و منصفانه نیست که مصرف بی‌رویه تعداد محدودی از مشترکان، موجب ایجاد محدودیت و کاهش کیفیت خدمت‌رسانی به سایر شهروندان شود.

وی با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۵۰۱ مشترک در استان بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند ادامه داد: برای این مشترکان هشدار صادر شده و لیمیترهای هوشمند آنان نیز فعال شده؛ به گونه‌ای که در صورت عبور از سقف مجاز مصرف، سامانه به صورت خودکار عمل کرده و برق مشترک را قطع می‌کند.

لویه و بویراحمد ، رسول روستائی با اشاره به قطع برق ۲۴۴ مشترک خانگی و تجاری از ابتدای اجرای طرح رعایت الگوی مصرف انرژی تاکنون، گفت: هدف از اعمال این محدودیت‌ها تنبیه مشترکان نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای اصلاح الگوی مصرف و صیانت از حقوق میلیون‌ها مشترکی است که به صورت مسئولانه از برق استفاده می‌کنند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: بخش عمده‌ای از مردم استان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و منصفانه نیست که مصرف بی‌رویه تعداد محدودی از مشترکان، موجب ایجاد محدودیت و کاهش کیفیت خدمت‌رسانی به سایر شهروندان شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه هشدارهای هوشمند برای بیش از ۱۵ هزار مشترک پرمصرف خانگی و تجاری استان فعال شده است افزود:

هشت هزار و ۶۲۵ مشترک تجاری مجهز به کنتور هوشمند در استان وجود دارد که از این تعداد، سه هزار و ۶۲۷ مشترک در فهرست مشترکان پرمصرف قرار دارند و لیمیتر آنان نیز فعال شده است.

روستائی ادامه داد: در صورت عبور این مشترکان از سقف قرارداد دیماندی تعیین‌شده، محدودکننده هوشمند به صورت خودکار وارد مدار شده و برق آنان قطع خواهد شد.