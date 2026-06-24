قطع برق خودکار ۲۴۴ مشترک در استان به علت عبور از سقف مجاز مصرف
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: هشدارهای هوشمند برای بیش از ۱۵ هزار مشترک پرمصرف خانگی و تجاری استان فعال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسول روستائی با اشاره به قطع برق ۲۴۴ مشترک خانگی و تجاری از ابتدای اجرای طرح رعایت الگوی مصرف انرژی تاکنون، گفت: هدف از اعمال این محدودیتها تنبیه مشترکان نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای اصلاح الگوی مصرف و صیانت از حقوق میلیونها مشترکی است که به صورت مسئولانه از برق استفاده میکنند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: بخش عمدهای از مردم استان الگوی مصرف را رعایت میکنند و منصفانه نیست که مصرف بیرویه تعداد محدودی از مشترکان، موجب ایجاد محدودیت و کاهش کیفیت خدمترسانی به سایر شهروندان شود. وی با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۵۰۱ مشترک در استان بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف برق استفاده میکنند ادامه داد: برای این مشترکان هشدار صادر شده و لیمیترهای هوشمند آنان نیز فعال شده؛ به گونهای که در صورت عبور از سقف مجاز مصرف، سامانه به صورت خودکار عمل کرده و برق مشترک را قطع میکند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه هشدارهای هوشمند برای بیش از ۱۵ هزار مشترک پرمصرف خانگی و تجاری استان فعال شده است افزود: هشت هزار و ۶۲۵ مشترک تجاری مجهز به کنتور هوشمند در استان وجود دارد که از این تعداد، سه هزار و ۶۲۷ مشترک در فهرست مشترکان پرمصرف قرار دارند و لیمیتر آنان نیز فعال شده است. روستائی ادامه داد: در صورت عبور این مشترکان از سقف قرارداد دیماندی تعیینشده، محدودکننده هوشمند به صورت خودکار وارد مدار شده و برق آنان قطع خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات با هدف حفظ پایداری شبکه و رعایت عدالت در توزیع برق انجام میشود، گفت: در روزهایی که افزایش دما موجب رشد چشمگیر مصرف برق در سراسر کشور شده ، همکاری همه مشترکان برای عبور موفق از اوج بار تابستان ضروری است.