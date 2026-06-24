رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری تهران با توجه به شروع فصل جابجایی، از شهروندان خواست برای انتخاب باربری برای حمل وسایل منزلشان حتما به سایت اتحادیه مراجعه کنند.

رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری تهران در با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با توجه به شروع فصل جابجایی، از شهروندان خواست برای انتخاب باربری برای حمل وسایل منزلشان حتما به سایت اتحادیه به نشانی ehkt.ir مراجعه کنند زیرا باربری های غیر مجاز بیمه ندارند و در صورت صدمه دیدن وسایل شان مبلغی به آنها پرداخت نمی شود.

آقای عارف مرادی افزود: یکی از راه های شناسایی باربری های غیر مجاز این است که تابلوی روی خودروی باربری با عنوانی که در تماس تلفنی معرفی می کنند، یکی نیست.

وی افزود: باربری های غیرمجاز با پیشنهاد قیمت های پایین مردم را فریب می دهند اما در انتهای کار به بهانه های مختلف چندین برابر این مبلغ را از مردم به زور دریافت می کنند.