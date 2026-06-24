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میدان‌داری آمیخته با شور و شعور حسینی در سراسر کشور

تجمعات شبانه مردمی در روز‌ها و شب‌های محرمی با شور و شعور مثال‌زدنی در حال برگزاریست. مردم سوگوار سیدالشهدا با اعلام اینکه ایرانی به هیچ کسی باج نخواهد داد بر ادامه مقاومت و پاسخ محکم و عبرت‌آموز به دشمن در صورت نقض تعهدات تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳- ۰۹:۳۸
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برچسب ها: میدان داری ، اتحاد و همبستگی ، وحدت ، اقتدار ملت ایران ، عزاداری حسینی ، محرم
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