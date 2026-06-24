به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانشگاه شیراز و شرکت آب و فاضلاب شیراز با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌ساله، همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه خود را با هدف حل مسائل صنعت آب و توسعه پژوهش‌های کاربردی گسترش دادند.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تجربی دو مجموعه به مدت سه سال منعقد شده است.

بهرام همتی‌نژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، در این مراسم با تأکید بر نقش راهبردی دانشگاه در ایجاد پیوند مؤثر میان علم و صنعت گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت آب و فاضلاب شیراز متعهد شده است داده‌ها، اطلاعات مورد نیاز و تجارب فنی خود را، به‌ویژه در زمینه چالش‌های روز صنعت آب و طرح‌های پژوهشی مرتبط، در اختیار دانشگاه قرار دهد.

وی افزود: همچنین امکان برقراری ارتباط نظام‌مند شرکت با دانشکده‌های دانشگاه و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور استادان و پژوهشگران، به‌صورت دوره‌های دوماهه یا حسب نیاز، فراهم خواهد شد.

همتی‌نژاد با اشاره به حمایت دانشگاه از ثبت اختراعات و مالکیت فکری گفت: دانشگاه شیراز آمادگی دارد در پیگیری ثبت اختراعات و حفظ حقوق معنوی دستاورد‌های شرکت همکاری کند و از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری با رویکرد حل مسائل واقعی صنعت نیز حمایت همه‌جانبه خواهد داشت.

او همچنین از پیش‌بینی سازوکار‌هایی برای تجاری‌سازی دستاورد‌ها خبر داد و افزود: پس از ساخت و تست موفقیت‌آمیز نمونه‌های آزمایشی، امکان پیگیری فرآیند تجاری‌سازی از طریق برج شتاب‌دهی و راه‌اندازی خط تولید محصولات در منطقه ویژه اقتصادی، با هماهنگی دانشگاه و شرکت فراهم می‌شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، مدیران ارشد، اعضای کارگروه تخصصی تحقیقات، تیم‌های فنی شرکت، اعضای هیئت علمی و دانشجویان معرفی‌شده می‌توانند از پایگاه‌های علمی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز رفاهی و آموزشی طرفین بهره‌مند شوند. همچنین امکانات سمعی‌بصری برای برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در اختیار یکدیگر قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر نقش رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی در حل مسائل صنعت تصریح کرد: بانک موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری سال‌های گذشته به شرکت اعلام می‌شود تا انتخاب طرح‌های اولویت‌دار تسهیل و از ظرفیت پژوهشگران برای ارائه ایده‌های علمی-عملیاتی استفاده شود.

در ادامه، بهمن بهروزی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: مدیریت هدررفت آب از موضوعاتی است که سال‌هاست به‌طور جدی دنبال می‌شود و تحقق این اهداف نیازمند همکاری تنگاتنگ دانشگاه و صنعت است.