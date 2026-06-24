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تولید فیلم داستانی وضعیت قرمز با هدف بزرگداشت ۱۷ شهید سلامت مازندران و کادر درمان دوران کرونا، در شهرستان عباسآباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراحل تولید فیلم داستانی «وضعیت قرمز» با هدف پاسداشت رشادتهای کادر پزشکی در دوران همهگیری کرونا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سلامت استان مازندران، در شهرستان عباسآباد آغاز شد. این اثر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و حمایت استانداری در حال ساخت است.
رضا راعی، کارگردان فیلم «وضعیت قرمز»، در شهرستان عباس آباد گفت: این فیلم با مدت زمان ۹۰ دقیقه، در ۱۱ شهرستان استان مازندران و با حضور ۱۰۰ بازیگر بومی تصویربرداری خواهد شد. این طرح که با حمایت استانداری مازندران، فرمانداران شهرستانها و دانشگاه علوم پزشکی در حال تولید است، تلاش میکند تا اثری فاخر و ماندگار در حوزه ایثار و فداکاری مدافعان سلامت خلق کند.
وی با اشاره به اینکه این هجدهمین تجربه کارگردانی ام است، افزود: امیدواریم این اثر ضمن ادای دین به شهدای سلامت، مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد. همچنین در حال برنامهریزی برای تولید یک اثر تاریخی درباره استان مازندران هستیم که بهزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
در همین راستا، خادمی، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به انجام مراحل تصویربرداری پایلوت در شبکه بهداشت شهرستان عباسآباد، بیمارستان آیتالله خامنهای و مرکز خدمات جامع سلامت سلمانشهر، گفت: این فیلم که با هدف یادبود ۱۷ شهید سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساخته میشود، تحت تهیهکنندگی معاونت بهداشت این دانشگاه در حال ساخت است.
خادمی با تأکید بر اهمیت این اثر افزود: فرآیند برنامهریزی و تولید این فیلم بیش از یک سال به طول انجامیده است و پیشبینی میشود مراحل تولید آن تا پایان سال جاری به پایان برسد تا برای اکران آماده شود. هدف ما این است که ایثارگری مدافعان سلامت در روزهای سخت کرونا را برای نسلهای امروز و آینده به تصویر بکشیم.
کابلی، فرماندار شهرستان عباسآباد نیز در دیدار با عوامل و بازیگران، از تلاشهای گروه تولید ضمن تأکید بر ارزش معنوی این طرح، گفت: تولید این اثر، اقدامی ماندگار برای ثبت رشادتهای کادر درمان در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا است. خوشحالیم که عباسآباد میزبان بخشی از این طرح فاخر است و امیدواریم این فیلم راهی برای آشنایی نسلهای آینده با نقش ارزشمند پزشکان و پرستاران باشد.