برگزاری آیین سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در فرمانداری ارومیه
آیین عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مردم و مسئولان استان و شهرستان در فرمانداری ارومیه و در فضایی سرشار از معنویت و شور حسینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، با حضور رضا رحمانی استاندار به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، و جمعی از مردم و مسئولان استان و شهرستان در فرمانداری ارومیه و در فضایی سرشار از معنویت و شور حسینی برگزار شد.
در این مراسم برنامههای مرثیهسرایی و نوحهخوانی در سوگ سید و سالار شهیدان (ع) برگزار شده و حاضران با ابراز ارادت به ساحت اهلبیت (ع)، جلوههایی از پیوند عمیق خود با فرهنگ و مکتب عاشورا را به نمایش گذاشتند.
در ادامه این آیین، نماز جماعت اقامه شده و عزاداران با قرائت زیارت عاشورا، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای والای نهضت حسینی، بر استمرار راه ایثار و آزادگی تأکید کردند.