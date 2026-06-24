مردم چهارمحال و بختیاری در شب تاسوعای حسینی به یاد سردار وفا و ادب، علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) بر سر و سینه زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، تاسوعا با نام علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) گره خورده؛ برادری که در نبرد و سقایی اوج ولایتمداری و وفاداری را به نمایش گذاشت.

عزاداران حسینی در شب تاسوعا در معابر، حسینیه‌ها، مساجد و تکایای استان بر سر و سینه زدند و جلوه خاصی از ارادت مردم به باب الحوایج حضرت ابوالفضل العباس (ع) را به نمایش گذاشتند.