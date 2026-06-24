به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تاسوعا تنها یک روز در تقویم نیست؛ روزی است که نامش با وفاداری، معرفت و ایستادگی گره خورده است. روزی که پرچم‌دار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام، جلوه‌ای ماندگار از ادب، بصیرت و فداکاری را در تاریخ به یادگار گذاشت.

در واقعه عاشورا، شاید بسیاری شمشیر زدند و جنگیدند، اما آنچه عباس بن علی علیه‌السلام را ممتاز کرد، فقط شجاعت نبود؛ بلکه شناخت امام زمان خویش و وفاداری بی‌حد به ولایت بود. او می‌توانست برای نجات جان خود راهی دیگر انتخاب کند، اما تمام هستی‌اش را وقف دفاع از امام حسین علیه‌السلام کرد. تاسوعا، یادآور این حقیقت است که ارزش انسان‌ها به میزان وفاداری آنان به حق و حقیقت سنجیده می‌شود.

امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ تاسوعا نیاز دارد؛ فرهنگی که در آن ایثار بر منفعت‌طلبی، مسئولیت‌پذیری بر بی‌تفاوتی و بصیرت بر غفلت غلبه دارد. اگر حضرت عباس علیه‌السلام در کربلا علمدار بود، امروز هر انسانی می‌تواند با دفاع از حق، عدالت و ارزش‌های انسانی، علمدار حقیقت در زمانه خود باشد.

تاسوعا به ما می‌آموزد که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان اهل وفا ماند؛ می‌توان در برابر فشار‌ها و وسوسه‌ها ایستاد و مسیر حق را ترک نکرد. این روز، مدرسه‌ای برای تربیت انسان‌هایی است که عزت را بر آسایش ترجیح می‌دهند.

سلام بر حضرت عباس علیه‌السلام؛ اسوه ادب و وفاداری، و سلام بر تاسوعا؛ روزی که آیینه‌ای روشن از ایمان و جوانمردی در تاریخ شد.

یادداشت از زینب سلیمانی طامه