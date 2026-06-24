فناوران کشور اسفنجی پایه ژلاتینی و چندمنظوره تولید کرده‌اند که با نانوذرات آنتی‌باکتریال و استخوان‌ساز، خونریزی جراحی‌های دندانی را کنترل و به ترمیم بافت استخوانی کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک اسفنج پایه ژلاتینی چندمنظوره با قابلیت کنترل خونریزی، جلوگیری از عفونت و کمک به بازسازی استخوان برای استفاده در جراحی‌های دندانی و ترمیمی تولید شد.

کنترل خونریزی، پیشگیری از عفونت و ترمیم بافت استخوانی از مهم‌ترین چالش‌های جراحی‌های دندانپزشکی به شمار می‌روند. روش‌های متداول کنترل خونریزی نظیر اعمال فشار یا بخیه زدن، به‌ویژه در بیمارانی که به بیماری‌های زمینه‌ای مبتلا هستند یا دارو‌های ضدانعقاد مصرف می‌کنند، همیشه کارایی مطلوبی ندارند.

از سوی دیگر، بازسازی استخوان آسیب‌دیده نیز یکی از مشکلات رایج در این حوزه است که معمولاً با استفاده از پودر‌های استخوانی و صرف هزینه‌های قابل توجه انجام می‌شود.

در همین راستا، اسفنجی منعطف و زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه ژلاتین طراحی و تولید شده است که با بهره‌گیری از نانوذرات آنتی‌باکتریال و نانوذرات استخوان‌ساز، چندین عملکرد درمانی را به‌صورت همزمان ارائه می‌دهد.

این اسفنج به‌راحتی در محل خونریزی قرار می‌گیرد و با جذب خون و ایجاد لخته، خونریزی را به‌طور مؤثر کنترل می‌کند. همزمان، خواص ضد میکروبی آن از بروز عفونت در محل جراحی جلوگیری کرده و ویژگی‌های استخوان‌سازی آن به بازسازی و رشد بافت استخوانی در ناحیه آسیب‌دیده کمک می‌کند.

از دیگر ویژگی‌های این محصول، زیست‌تخریب‌پذیر بودن آن است؛ به‌طوری که پس از انجام وظیفه درمانی خود به‌طور کامل در بدن جذب می‌شود و نیازی به خارج کردن یا انجام جراحی مجدد برای برداشتن آن وجود ندارد. این ویژگی علاوه بر افزایش راحتی بیمار، روند درمان را نیز تسهیل می‌کند.

این محصول در حوزه دندانپزشکی کاربرد گسترده‌ای دارد و مزایایی همچون کنترل مؤثر خونریزی، کاهش خطر عفونت‌های پس از عمل، تسهیل بازسازی استخوان، قابلیت تطابق با اشکال و اندازه‌های مختلف حفره‌های دندانی، کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش رضایت بیماران و دندانپزشکان را به همراه دارد.

این اسفنج ژلاتینی نانویی می‌تواند به عنوان یک گزینه کارآمد و مقرون‌به‌صرفه، نقش مهمی در افزایش موفقیت جراحی‌های دندانی و ترمیمی ایفا کند.