وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۰۳

سازمان هواشناسی طی امروز و فردا برای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی، شمال استان‌های زنجان و خراسان رضوی و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی کرد.