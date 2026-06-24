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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۰۳

سازمان هواشناسی طی امروز و فردا برای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی، شمال استان‌های زنجان و خراسان رضوی و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳- ۰۹:۴۷
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، بارندگی ، وزش باد ، دمای هوا
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