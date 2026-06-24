در ۱۱۲ امین شب حضور همدانی‌ها در میدان، قشر‌های مختلف مردم، بر حمایت از ایران و ایستادگی در برابر تهدید‌ها و اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم مبعوث شده با گرامیداشت مقام حضرت عباس (ع)، از رشادت‌ها، فداکاری‌ها و روحیه ولایتمداری فرماندهان و رزمندگانی یاد کردند که در روز‌های جنگ ۴۰ روزه با الهام از مکتب عاشورا در میدان ایستادند و از عزت و امنیت ایران اسلامی دفاع کردند.

مردم با بصیرت همدان حضرت ابوالفضل (ع) را نماد وفاداری، غیرت و شجاعت دانستند و تأکید کردند همان روحیه‌ای که علمدار کربلا را تا آخرین لحظه در کنار امام خود نگه داشت، امروز نیز در وجود فرزندان این سرزمین جاری است؛ مردانی که در برابر تهدید‌ها و تجاوز دشمن ایستادند و اجازه ندادند خدشه‌ای به اقتدار کشور وارد شود.