در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته قوه قضائیه، فرصت مغتنمی برای تجلیل از تلاش‌های ارزشمند و مسئولیت‌پذیرانه قضات، کارکنان و مجموعه خدوم دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و استقرار امنیت و آرامش در جامعه است.

این مناسبت، یادآور مجاهدت‌های ماندگار شهید دکتر بهشتی و یاران وفادار ایشان است که با اخلاص، تعهد و روحیه انقلابی، پایه‌های نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران را استحکام بخشیده و نام خود را در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی جاودانه ساختند.

امروز دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بی‌بدیل در احقاق حقوق عامه، مقابله با فساد، گسترش عدالت اجتماعی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت پایدار ایفا می‌کند و بی‌تردید پیشرفت و توسعه کشور در گرو اعتماد عمومی به اجرای قانون و عدالت است.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهدای والامقام انقلاب اسلامی به ویژه شهید دکتر بهشتی، از تلاش‌های جهادی ریاست محترم، قضات شریف، کارکنان پرتلاش و مجموعه خدوم تشکیلات قضایی آذربایجان‌غربی قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون آنان را در خدمت به مردم مسئلت دارم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی