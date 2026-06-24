سوگواره تعزیه با حضور تعزیه خوانانی از شهر‌های اصفهان، شهرکرد، شهرضا و خوانسار در شهر صغاد آباده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول برگزاری سوگواره تعزیه گفت: با هدف اشاعه فرهنگ قیام امام حسین (ع)، سومین سوگواره تعزیه با حضور ۴۰ نفر از تعزیه خوانان از شهر‌های مختلف استان اصفهان، شهرکرد، شهرضا، خوانسار و صغاد فارس در حال برگزاری است.

مجالس تعزیه با موضوع شهادت حضرت قاسم (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، امام حسین (ع)، واقعه عاشورا، حضرت علی اکبر (ع)، حضرت رقیه (س) و بازار شام برپا می شود.

قاسمی افزود: این سوگواره به مدت یک هفته ، عصر‌ها در میدان تعزیه محله حسینیه قدیم شهر صغاد آباده میزبان دوستداران و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.