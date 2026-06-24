به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق فارس اعلام کرد: در سه‌ماهه نخست امسال ، ۱۸۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز از ۱۸ مرکز غیرمجاز در شهرستان‌های زیرپوشش این شرکت کشف و جمع‌آوری شده است.

حمیدرضا جلایر با تأکید بر اهمیت صیانت از پایداری شبکه برق به‌ویژه در ایام پیک مصرف تابستان افزود: این مراکز در پی اقدامات تخصصی، بازرسی و پایش، و همچنین رصد دقیق نقاط مشکوک به نوسانات غیرعادی شناسایی شدند.

جلایر با اشاره به ابلاغ شرکت توانیر ادامه داد: انشعاب‌هایی که به‌صورت غیرقانونی برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌ویژه در منازل، واحدهای تجاری، کارگاه‌ها و دامداری‌ها، شناسایی و جمع‌آوری می‌شوند و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق فارس با بیان اینکه فعالیت این مراکز مصداق تضییع حقوق مردم و سوءاستفاده از منابع ملی است، تصریح کرد: شناسایی و برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز با جدیت ادامه دارد.

گزارش مردمی و پاداش

جلایر در ادامه با اشاره به نقش مشارکت مردم در کشف این مراکز گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵ میلیارد ریال پاداش به معرفی‌کنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز پرداخت شده است.

وی افزود: برای سهولت در دریافت گزارش‌های مردمی، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند مراکز غیرمجاز را از این طریق گزارش کنند. به گفته او، تمامی گزارش‌ها محرمانه بررسی می‌شود و در صورت تأیید، مطابق ضوابط پاداش پرداخت خواهد شد.

جلایر همچنین عبور موفق از پیک تابستان را نیازمند همراهی عمومی دانست و از مردم خواست با پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، دمای وسایل سرمایشی را روی ۲۵ درجه تنظیم کرده و مصارف غیرضروری را به ساعات خارج از اوج بار منتقل کنند.