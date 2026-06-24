آیت الله ملک حسینی؛
بعثت عاشورایی ملت ایران، ثمره مکتب امام حسین (ع) است
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت ایران با الهام از فرهنگ حسینی و رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی، امروز به نماد مقاومت و عزت در جهان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، آیتالله ملکحسینی در اجتماع پرشور عزاداران حسینی در دهدشت با تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، گفت: حضرت ابوالفضل العباس (ع) شخصیتی بینظیر در تاریخ اسلام است که با وجود آنکه معصوم نبود، تجلیگاه بسیاری از فضائل اهلبیت (ع) و نمونهای کامل از عبودیت، وفاداری، بصیرت و ایثار بود.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امامان معصوم (ع) مجرای صفات جمال و جلال الهی هستند، افزود: هرگاه در وجود یک امام، بعثت و رستاخیزی معنوی شکل گیرد، جامعه نیز از آن تأثیر میپذیرد و به حرکت درمیآید. ملتها زمانی مبعوث میشوند که رهبران آنان در اوج ایمان، بصیرت و شجاعت قرار داشته باشند.
وی حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف را نشانه همین بعثت اجتماعی دانست و ادامه داد: ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی، نتیجه تربیت مکتب اهلبیت (ع) و الگوگیری از رهبران الهی است. مردمی که عزت و استقلال خود را حفظ کردهاند، هرگز زیر بار ذلت نخواهند رفت.
حضرت عباس (ع)؛ نماد عبودیت و وفاداری
آیتالله ملکحسینی با استناد به روایات اهلبیت (ع)، حضرت عباس (ع) را مصداق کامل «عبد صالح» معرفی کرد و گفت: بزرگترین افتخار انبیای الهی در قرآن، عبودیت آنان است و حضرت عباس (ع) نیز به همین ویژگی ممتاز شناخته میشود؛ انسانی که همه وجود خود را در مسیر اطاعت خداوند و ولایت صرف کرد.
وی افزود: کسی که بنده حقیقی خدا باشد، در برابر هیچ قدرت و ثروتی سر تعظیم فرود نمیآورد. آزادگی واقعی در سایه عبودیت خداوند حاصل میشود و حضرت عباس (ع) نمونه کامل این حقیقت بود.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تعبیر امام سجاد (ع) درباره حضرت عباس (ع) مبنی بر «نافذالبصیره و صلبالایمان»، اضافه کرد: بصیرت نافذ و ایمان استوار، دو ویژگی برجسته علمدار کربلا بود؛ ویژگیهایی که سبب شد در حساسترین لحظات تاریخ، راه حق را از باطل تشخیص دهد و تا پای جان بر عهد خود باقی بماند.
درس عزت از مکتب کربلا
وی با اشاره به ماجرای اماننامه شمر برای حضرت عباس (ع)، ادامه داد: عباس بن علی (ع) به خوبی دشمن را میشناخت و با بصیرتی الهی دریافت که هدف دشمن، حفظ جان او و شهادت امام حسین (ع) است؛ از همین رو با صلابت و عزت، اماننامه دشمن را رد کرد و وفاداری خود را به امام زمانش به نمایش گذاشت.
آیتالله ملکحسینی افزود: عزت، محصول عبودیت و بصیرت است و هر جامعهای که این دو عنصر را در خود تقویت کند، در برابر دشمنان شکستناپذیر خواهد بود.
رهبری انقلاب؛ نماد حکمت، شجاعت و عزت
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل روز کشور و موضوع مذاکرات اشاره کرد و گفت: نباید میان اصل مذاکره، مفاد مذاکره و پایبندی طرف مقابل به تعهدات خلط کرد.
وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی شخصیتی برخوردار از علم، تدبیر، حکمت و شجاعت است و تصمیمات ایشان بر پایه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت اتخاذ میشود.
آیتالله ملکحسینی افزود: اصل مذاکره اگر در راستای منافع ملی و مصالح کشور باشد، قابل پذیرش است؛ اما هیچگاه نباید به پذیرش مفاد ذلتبار یا عقبنشینی از حقوق ملت ایران منجر شود.
وی با اشاره به بدعهدیهای مکرر دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: تجربه تاریخی نشان داده است که دشمنان ملت ایران قابل اعتماد نیستند و جمهوری اسلامی با هوشیاری کامل، روند مذاکرات و میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات را رصد میکند.
مقاومت ملت ایران، ادامه راه عاشورا
نماینده مجلس خبرگان رهبری مقاومت ملت ایران را برگرفته از فرهنگ عاشورا دانست و ادامه داد: دشمنان تصور میکردند میتوانند در مدت کوتاهی ملت ایران را به زانو درآورند، اما روحیه عاشورایی، ایمان مردم و فداکاری فرزندان این سرزمین، همه محاسبات آنان را بر هم زد.
وی افزود: ملت ایران، ملتی حسینی است و مردمی که با عشق امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع) و اهلبیت (ع) زندگی میکنند، هیچگاه تسلیم زورگویی و سلطهطلبی نخواهند شد.
آیتالله ملکحسینی در پایان با تجلیل از حضور پرشور مردم در آیینهای عزاداری محرم، اضافه کرد: پرچمهای برافراشته عزای سیدالشهدا (ع)، نماد عزت، هویت و مقاومت ملت ایران است و همین فرهنگ عاشورایی، کشور را در برابر توطئههای دشمنان بیمه کرده است.