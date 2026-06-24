به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی حسن پور افزود: بخشی از وظایف و رسالت‌ها بر عهده هر دستگاه به صورت مستقل تعریف شده است، اما بسیاری از مطالبات و مشکلات مردم تنها از طریق تلاش جمعی، همکاری و همگرایی میان دستگاه‌ها قابل حل است.

وی با اشاره به نقش دادسرا در نظارت بر بازار گفت: موضوع بازار و تأثیر آن بر معیشت و سفره مردم از جمله حوزه‌هایی است که دادستانی نسبت به آن حساسیت ویژه دارد و هر جا که ضرورت ایجاب کند، در کنار دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف قانونی و حفظ حقوق مردم وارد عمل می‌شود.

حسن پور با اشاره به شرایط ویژه بازار در ماه‌های اخیر اظهار داشت: گرچه در شرایط عادی مسئولیت اصلی نظارت بر بازار بر عهده دستگاه‌های اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضاییه با احساس ضرورت، همه ظرفیت‌های خود را برای حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مردم به میدان آورد.

دادستان به چالش‌های ناشی از صنعتی بودن استان یزد اشاره کرد و ادامه داد: موضوعاتی نظیر محیط زیست، مهاجرپذیری، حضور اتباع خارجی و برخی مسائل اقتصادی از جمله پیامد‌های توسعه صنعتی است که نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی مستمر بوده و به نحوی پذیرفتنی است، اما اینکه استان علیرغم همه این آسیب‌ها از حیث وصول مالیات در رتبه‌های آخر کشور قرار داشته باشد قابل قبول نیست.