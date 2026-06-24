پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو گفت: با وجود رشد زیرساختها و ورود محصولات نانویی به بازار، مهمترین چالش این حوزه تأمین مالی مراحل پرخطر اولیه و ایجاد زیرساختهای آزمایشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو معاونت علمی ریاست جمهوری با تأکید بر پیشرفتهای ایران در توسعه فناوری نانو گفت: با وجود گسترش زیرساختهای آزمایشگاهی، رشد شرکتهای فناور و ورود محصولات نانویی به بازار، مهمترین چالش این حوزه همچنان تأمین مالی مراحل پرخطر اولیه و ایجاد زیرساختهای آزمایشی برای عبور از فاصله آزمایشگاه تا تولید صنعتی است.
حوزه نانو در ایران در طول دو دهه گذشته مسیر قابل توجهی را از تولید علم تا ورود به صنعت و بازار طی کرده است. توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، شکلگیری شرکتهای فناور و تولید محصولات متنوع نانویی نشان میدهد این حوزه بهتدریج در حال تثبیت جایگاه خود در اقتصاد دانشبنیان کشور است.
با این حال، ادامه این مسیر با چالشهایی نیز همراه است؛ چالشهایی که بیش از همه در مراحل اولیه توسعه فناوری و فاصله میان پژوهشهای آزمایشگاهی تا تولید صنعتی خود را نشان میدهد.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، به مهمترین موانع پیشروی تجاریسازی فناوریهای نانو، ضرورت تقویت سرمایهگذاری خطرپذیر و نیاز به توسعه زیرساختهای آزمایشی و نیمهصنعتی در کشور اشاره کرده است.
ریسک سرمایهگذاری در مراحل ابتدایی فناوری بالاست
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با اشاره به مهمترین چالش تجاریسازی در حوزه نانو اظهارکرد: در همه دنیا هرچه به مراحل ابتدایی زنجیره فناوری نزدیکتر میشویم، ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد. مرحله ایده، تحقیق و توسعه، نمونهسازی اولیه و توسعه فناوری، معمولاً زمانبر و پرریسک است و بازگشت سرمایه در آن با فاصله زمانی بیشتری اتفاق میافتد.
احمدوند افزود: به همین دلیل بسیاری از سرمایهگذاران و حتی برخی نهادهای صنعتی ترجیح میدهند در مراحل انتهایی زنجیره وارد شوند؛ یعنی زمانی که محصول به بازار نزدیکتر شده و پرخطر آن کاهش یافته است.
به گفته وی، در ایران نیز همین مسئله وجود دارد و ابزارهای قانونی و مالی موجود عمدتاً در بخشهایی از زنجیره به کار گرفته میشوند که محصول به مرحله فروش نزدیک شده است.
لزوم هدایت مشوقها به سمت مراحل اولیه توسعه فناوری
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو معاونت علمی در ادامه تصریح کرد: اگر ورودیهای نظام نوآوری به اندازه کافی تقویت نشوند، در سالهای آینده با کاهش جریان فناوریهای جدید مواجه خواهیم شد.
احمدوند افزود: از این رو، یکی از نیازهای جدی کشور آن است که سازوکارهای حمایتی، سرمایهگذاری خطرپذیر و مشوقهای مالیاتی بیش از گذشته به سمت مراحل اولیه توسعه فناوری هدایت شوند.
وی اضافه کرد: البته در سالهای اخیر اقداماتی در این زمینه انجام شده است. برای نمونه، دهها پروژه توسعه فناوری تحت حمایت قرار گرفته و صدها میلیارد تومان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای شرکتهای فناور اختصاص یافته است، اما همچنان تا شکلگیری یک نظام تأمین مالی قدرتمند برای فناوریهای عمیق و پیشرفته فاصله قابل توجهی وجود دارد.
شبکه آزمایشگاهی از پایههای رشد نانو در کشور بوده است
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو معاونت علمی در ادامه به وضعیت زیرساختهای آزمایشگاهی کشور نیز اشاره کرد و گفت: طی دو دهه گذشته، ایران در حوزه زیرساختهای آزمایشگاهی اقدامات گستردهای انجام داده است.
احمدوند افزود: امروز شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور با در اختیار داشتن صدها مرکز آزمایشگاهی و هزاران تجهیز تخصصی، خدمات گستردهای به پژوهشگران و شرکتهای فناور ارائه میدهد و این زیرساخت یکی از عوامل مهم رشد علمی کشور در حوزه نانو بوده است.
وی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی کشور نیازمند نوسازی و بهروزرسانی هستند، افزود: فناوری تجهیزات آزمایشگاهی در دنیا با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و نسلهای جدید دستگاهها از نظر سرعت تحلیل، دقت اندازهگیری، توان پردازش داده و قابلیتهای تصویربرداری، تفاوت محسوسی با تجهیزات قدیمی دارند.
احمدوند معتقداست: در برخی حوزهها، ارتقای تجهیزات میتواند زمان انجام پژوهشها را بهطور چشمگیری کاهش دهد و کیفیت نتایج را افزایش دهد.
توسعه آزمایشی ؛ حلقه مفقوده عبور از آزمایشگاه به صنعت
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو معاونت علمی همچنین با تاکید بر اینکه، در کنار زیرساختهای آزمایشگاهی، توسعه زیرساختهای نیمهصنعتی و صنعتی نیز اهمیت فراوانی دارد، افزود: یکی از نقاطی که بسیاری از فناوریها در آن با مشکل مواجه میشوند، فاصله میان آزمایشگاه و تولید صنعتی است.
احمدوند اضافه کرد:برای عبور از این مرحله، نیاز به خطوط پایلوت، مراکز توسعه فناوری و امکانات تولید نیمهصنعتی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه توسعه فناوری نانو در کشور نشان داده که هر جا زیرساخت آزمایشگاهی، نظام ارزیابی، حمایت از شرکتهای نوپا و برنامههای صنعتی بهصورت همزمان پیش رفتهاند، احتمال موفقیت فناوری در بازار نیز افزایش یافته است؛ بنابراین تداوم پیشرفت این حوزه نیازمند تقویت حلقههای میانی زنجیره نوآوری است.
نانو به بازار رسیده، اما برای حفظ شتاب به حمایت بیشتر نیاز دارد
احمدوند در ادامه اظهارکرد: امروز فناوری نانو در ایران توانسته از مرز تولید علم عبور کند و به حوزه صنعت و بازار وارد شود، اما برای حفظ شتاب این حرکت، باید سرمایهگذاری در مراحل ابتدایی، نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساختهای پایلوت با جدیت بیشتری دنبال شود.