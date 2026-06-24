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سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم اعلام کرد که به منظور تسهیل تردد عزاداران و شهروندان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، برنامهریزی ویژهای برای افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت خدماترسانی اتوبوسرانی در سطح شهر تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی نیک، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم، با اشاره به خدمات ویژه این سازمان در روزهای تاسوعا و عاشورا گفت: در این ایام، تمامی توان ناوگان اتوبوسرانی به همراه ناوگان فوقالعاده در اختیار خطوط قرار خواهد گرفت.
وی افزود: هدف اصلی ما، کاهش سرفاصله زمانی حرکت اتوبوسها و تقویت خطوط منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران است تا تردد عزاداران با کمترین انتظار انجام شود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم همچنین تأکید کرد: نیروهای نظارتی و بازرسی سازمان بهصورت آمادهباش در نقاط استراتژیک از جمله هستههای مرکزی شهر، پایانههای مسافربری و محدوده حرم و مسجد جمکران مستقر خواهند بود تا مدیریت حرکت ناوگان و هدایت شهروندان را بر عهده بگیرند.
آقای نیک در پایان افزود: برنامهریزیهای عملیاتی پس از اقامه نماز ظهر عاشورا نیز شامل استقرار گسترده و ادامه سرویسدهی ناوگان در سطح شهر خواهد بود تا پوشش کامل حملونقل عمومی در سراسر شهر تضمین شود.