سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم اعلام کرد که به منظور تسهیل تردد عزاداران و شهروندان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی اتوبوسرانی در سطح شهر تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی نیک، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم، با اشاره به خدمات ویژه این سازمان در روز‌های تاسوعا و عاشورا گفت: در این ایام، تمامی توان ناوگان اتوبوسرانی به همراه ناوگان فوق‌العاده در اختیار خطوط قرار خواهد گرفت.

وی افزود: هدف اصلی ما، کاهش سرفاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ها و تقویت خطوط منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران است تا تردد عزاداران با کمترین انتظار انجام شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم همچنین تأکید کرد: نیرو‌های نظارتی و بازرسی سازمان به‌صورت آماده‌باش در نقاط استراتژیک از جمله هسته‌های مرکزی شهر، پایانه‌های مسافربری و محدوده حرم و مسجد جمکران مستقر خواهند بود تا مدیریت حرکت ناوگان و هدایت شهروندان را بر عهده بگیرند.

آقای نیک در پایان افزود: برنامه‌ریزی‌های عملیاتی پس از اقامه نماز ظهر عاشورا نیز شامل استقرار گسترده و ادامه سرویس‌دهی ناوگان در سطح شهر خواهد بود تا پوشش کامل حمل‌ونقل عمومی در سراسر شهر تضمین شود.