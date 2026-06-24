به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، با اعلام این مطلب گفت: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهند که تا اوایل هفته آینده، وضعیت جوی در سطح منطقه به نسبت پایدار خواهد بود.

وی افزود: البته برای امروز با توجه به گذر امواج تراز میانی از سطح منطقه، گاهی افزایش ابر را خواهیم داشت و در ساعات بعد از ظهر در برخی از مناطق استان، به ویژه ارتفاعات، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده نیز پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قزوین درباره وضعیت دمایی نیز توضیح داد: به لحاظ دمایی، برای امروز نسبت به روز گذشته کمی افزایش دما را شاهد خواهیم بود، اما برای فردا مجدداً با توجه به شمالی شدن جریانات، کاهش نسبی دما را پیش رو داریم.

آخوندی در پایان به دمای ثبت شده طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: روز گذشته حداکثر دما در شهر آبیک به ۳۷ درجه سلسیوس رسید و حداقل دمای شهر آبیک نیز بامداد امروز ۱۵ درجه سلسیوس بود.