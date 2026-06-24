به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در دیدار با خانواده شهید والامقام مسعود ظریف‌اسان از شهدای ناو دنا با ادای احترام به مقام شامخ شهید و تجلیل از صبر و استقامت خانواده این دلاورمرد عرصه دریا، یاد و خاطره جان‌فشانی‌های دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت و بر ضرورت حفظ راه و آرمان شهدا تاکید کرد.

خانواده شهید ظریف‌اسان نیز در این دیدار به بیان خاطراتی از ویژگی‌های اخلاقی و روحیه خدمتگزاری این شهید بزرگوار پرداختند.

مسعود ظریف‌اسان از کارکنان سرافراز ناوگان یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حین خدمت بر روی ناو دنا به فیض شهادت نائل آمد.