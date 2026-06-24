به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، مهدی محمودی روز سه شنبه اظهار کرد: مناطق طبیعی انگوت همه‌ساله میزبان بی‌نظیر این پرندگان زیبا است و این شهرستان به‌عنوان یک زیستگاه منحصر‌به‌فرد برای این پرنده تحت حمایت محسوب می‌شود و امسال نیز شاهد مهاجرت حجم بی‌سابقه‌ای از جمعیت این پرنده در مزارع منطقه هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سار صورتی گونه حمایت‌شده است، از کشاورزان و اهالی منطقه درخواست می‌کنیم علاوه بر استقبال از این مهمانان بهاری، هرگونه آسیب یا شکار این پرندگان را تخلف زیست‌محیطی تلقی کرده و مراتب را به یگان حفاظت محیط‌زیست گزارش کنند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست انگوت با تاکید بر تداوم گشت در مناطق توسط محیط بانان برای حفظ امنیت این گونه ارزشمند اضافه کرد: حضور این پرندگان تا پایان فصل گرما در منطقه ادامه خواهد داشت و پس از اتمام دوره زاد و ولد و مناسب شدن آب وهوا دوباره به مناطق گرمسیری بازخواهند گشت.

شهرستان انگوت با زیستگاه‌ها و طبیعت بکر و اغلب کوهستانی در شمال استان اردبیل قرار دارد.