به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال ساحلی ایران در دومین گام خود در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، به مصاف پرتغال، تیم سوم جهان و یکی از مدعیان اصلی این دوره، رفت.

ساحلی‌بازان هندبال ایران وقت نخست این دیدار را با تمرکز بالا و تسلط بر جریان بازی آغاز کردند و موفق شدند با ارائه یک بازی حساب‌شده، این وقت را با برتری ۱۶-۱۴ به سود خود به پایان برسانند. در نیمه دوم، پرتغالی‌ها برای جبران نتیجه وارد زمین شدند و توانستند با استفاده از فرصت‌ها، با حساب ۱۹-۱۴ پیروز شوند تا کار برای تعیین تیم برنده به ضربات حساس پنالتی (شوت اوت) کشیده شود.

جدال دو تیم در ضربات پنالتی به یک ماراتن نفس‌گیر و بی‌سابقه تبدیل شد؛ جایی که هر دو تیم پایاپای پیش می‌رفتند و هیچ کدام پا پس نمی‌کشیدند. در شرایطی که شاگردان قشقایی بار‌ها تا آستانه پیروزی در این مسابقه بزرگ پیش رفتند، در نهایت پرتغالی‌ها موفق شدند در طولانی‌ترین راند بازی با نتیجه ۳۵-۳۴ به پیروزی برسند.

پس از این باخت ۲-۱، ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی، چهارشنبه (۳ تیر) از ساعت ۱۲:۳۰ به مصاف تیم ملی آمریکا خواهند رفت.