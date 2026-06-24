به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان در نشست مدیریت بحران شهرستان سمنان که با محوریت مخاطرات سیلاب و وضعیت سازه‌های آبگذر برگزار شد گفت : با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال وقوع بارش‌های رگباری، اتخاذ تدابیر لازم و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی خواهد داشت.

فرماندار سمنان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای پاکسازی و ساماندهی مسیر‌های عبور آب مهم است و دستگاه‌های برخوردار از ماشین‌آلات و تجهیزات، در کنار سازمان‌های متولی به لایروبی پل‌ها، دهانه‌های آبگذر و مسیر رودخانه‌ها اقدام کنند تا پیش از آغاز فصل بارندگی، موانع احتمالی و نقاط حادثه‌خیز کاهش یابد.