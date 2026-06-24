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فرماندار سمنان بر لزوم تسریع در عملیات لایروبی رودخانهها، مسیلها و قنوات برای پیشگیری از خسارت های احتمالی ناشی از بارندگی های فصلی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان در نشست مدیریت بحران شهرستان سمنان که با محوریت مخاطرات سیلاب و وضعیت سازههای آبگذر برگزار شد گفت : با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال وقوع بارشهای رگباری، اتخاذ تدابیر لازم و اجرای برنامههای پیشگیرانه نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی خواهد داشت.
فرماندار سمنان افزود: بهرهگیری از ظرفیتها و امکانات موجود برای پاکسازی و ساماندهی مسیرهای عبور آب مهم است و دستگاههای برخوردار از ماشینآلات و تجهیزات، در کنار سازمانهای متولی به لایروبی پلها، دهانههای آبگذر و مسیر رودخانهها اقدام کنند تا پیش از آغاز فصل بارندگی، موانع احتمالی و نقاط حادثهخیز کاهش یابد.