به مناسبت ایام محرم حسینی ، نمایشگاه روایت گری وقایع جهان اسلام در گرمسار و میامی گشایش یافت.

گشایش نمایشگاه های روایت محرم در گرمسار و میامی

گشایش نمایشگاه های روایت محرم در گرمسار و میامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حامد قندالی مسئول نمایشگاه ریحانه النبی گرمسار گفت: بیش از ۱۰ واقعه مهم صدر اسلام از واقعه غدیرخم تا جنگ رمضان و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در این نمایشگاه روایت گری شده است .

نمایشگاه ریحانه النبی تا ۱۵ تیرماه صبح‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر‌ها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در موزه اقوام گرمسار برای بازدید دایر است .

حجت الاسلام حسین رحیمی مسئول نمایشگاه امیر علقمه در روستای محمد آباد میامی هم گفت : این نمایشگاه در محورهای نماز، شهادت، ولایت مداری و شهادت طلبی تا پایان شام غریبان از ساعت ۱۶ تا ۲۴ میزبان علاقه‌مندان است