با راه‌اندازی چهارمین سایت BTS تلفن همراه در شهرک صنعتی، ظرفیت و پوشش ارتباطی این محدوده افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با تلاش متخصصان حوزه ارتباطات سیار و با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی، چهارمین سایت BTS تلفن همراه در این مجموعه راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید.

این طرح با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال و با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت پوشش شبکه تلفن همراه و افزایش ظرفیت ارائه خدمات به واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این سایت دسترسی مشترکان به خدمات ارتباطی پایدارتر شده و بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و کسب‌وکار‌های مستقر در شهرک صنعتی فراهم شده است.