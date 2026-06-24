جمعی از دانشجویان سمنانی به یاد شهیدان آئین «کوچه به کوچه به عشق حسین (ع) » را برگزار می کنند.

کوچه به کوچه به عشق حسین (ع) در سمنان

کوچه به کوچه به عشق حسین (ع) در سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آیین معنوی «کوچه به کوچه به عشق حسین» برای پنجمین سال متوالی با شعار «دانشجویان مکتب سلیمانی» و با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ عاشورایی در محله های سمنان اجرا می‌شود.

حضور صمیمی خانواده معظم شهید، همسایگان و اهالی محل در این آیین، فضایی سرشار از معنویت و انس با آرمان‌های شهدا را رقم زد.

برگزارکنندگان این برنامه تأکید دارند که الگوسازی از سبک زندگی شهدا و ایجاد ارتباط عاطفی میان نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این آیین‌های کوچه‌به‌کوچه است. همچنین گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم، شهدای اقتدار و امنیتی که در جنگ اخیر «رمضان» به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند، از دیگر محور‌های این برنامه بوده است.

آیین «کوچه به کوچه به عشق حسین» تا پایان ماه محرم بصورت هفتگی در محلات مختلف سمنان ادامه خواهد داشت.