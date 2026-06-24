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تاسوعا فقط یک روز نیست؛ درس بزرگی است که حضرت ابوالفضل العباس (ع) برای تمام جهان نوشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تاسوعا فراتر از یک تاریخ در تقویم، تجسم عینی مفاهیمی است که با واژگانی، چون وفاداری، معرفت و ایستادگی گره خورده است. در این روز، پرچمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع)، جلوهای ماندگار از ادب، بصیرت و فداکاری را در تاریخ بشریت به یادگار گذاشت.
آنچه شخصیت حضرت عباس بن علی (ع) را از دیگران متمایز میکند، تنها شجاعت جنگی او نیست؛ بلکه «بصیرت» او در شناخت امام زمان خویش و وفاداری بیچون و چرای او به ولایت است. او در لحظات دشوار، میان بقای خویش و دفاع از حق، راهی جز فداکاری نداشت. از این رو، تاسوعا یادآور این حقیقت تلخ و شیرین است: ارزش انسانها با میزان وفاداری آنان به حقیقت سنجیده میشود.
امروز، جامعهی ما بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ تاسوعا محتاج است؛ فرهنگی که در آن ایثار بر منفعتطلبی و مسئولیتپذیری بر بیتفاوتی پیروز میشود. اگر حضرت عباس (ع) در کربلا علمدار بود، امروز نیز هر انسانی میتواند با ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از عدالت، «علمدار حقیقت» در عصر خود باشد. تاسوعا مدرسهی تربیت انسانهایی است که عزت را بر آسایش و حق را بر وسوسهها برمیگزینند.
همچنین عزاداران مازندرانی همزمان با شب تاسوعای حسینی، با حضور گسترده در مساجد، تکایا و هیئتهای عزاداری، به رثای امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) پرداختند.
این مراسم با حضور انبوهی از مردم شامل پیر، جوان، زنان و حتی کودکان برگزار شد تا یاد و خاطره حماسه کربلا زنده نگه داشته شود. در جایجای استان، نوای «یا حسین» و «ابوالفضل» در کنار صدای حزنانگیز طبل و سنج، فضای شهرها را پوشانده بود.
همزمان با این مراسم، ایستگاههای خدمترسانی و پایگاههای توزیع نذورات و چای در مسیرها برپا شد تا از عزاداران و رهگذران استقبال و از آنها پذیرایی شود.
جو معنوی و ملکوتی این شب با رایحه عود، عنبر و اسپند در فضای تکایا و مساجد، حالوهوای مراسم را دوچندان کرده بود.